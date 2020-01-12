Милош Земан выступил против переноса памятника Коневу в Праге

ПРАГА, 12 янв – РИА Новости. Памятник маршалу Коневу в Памятник маршалу Коневу в Праге необходимо оставить на своем месте, а власовцы своими преступлениями никакого памятника в Чехии не заслужили, заявил в воскресенье президент страны Милош Земан в интервью сетевому ТВ-каналу журнала Blesk.

Журналист спросил Земана о том, как он относится к намерениям властей района Прага-6 перенести в некое укромное место памятник советскому маршалу Ивану Коневу и к инициативе властей пражского микрорайона Ржепорыйе соорудить памятник коллаборационистам из Русской освободительной армии (РОА) генерала-предателя Андрея Власова, которые приняли участие в освобождении Праги от гитлеровцев в начале мая 1945 года.

"Я считаю, что памятник маршалу Коневу не должен переноситься с места на место, и что в Чехии не нужен памятник власовцам. Недавно двое журналистов обратили мое внимание на то, что РОА генерала Власова участвовала в Холокосте, в частности, в транспортировке в прибалтийских странах евреев в концлагерь Освенцим", - сказал Земан.

По его мнению, сооружать власовцам памятник только потому, что они участвовали в освобождении Праги, нельзя, это не отменяет "массу негативных" поступков, совершенных ими. "Да, власовцы помогли Праге, у них здесь погибли 300 человек. Но те преступления, которые они совершили ранее, им простить нельзя", - отметил Земан.

Чешский президент также коснулся своей поездки в Москву 9 мая этого года на празднование 75-летия Победы над фашизмом, на которое его пригласил президент РФ Владимир Путин. В конце декабря 2019 года Земан выразил возмущение тем, что МИД РФ выступил с заявлением по поводу объявления памятным днем 21 августа, когда в 1968 году в тогдашнюю Чехословакию были введены войска СССР и еще четырех социалистических стран для прекращения общественно-политических и экономических реформ в республике.

Земан заявил, что России "необходимо дистанцироваться" от действий 1968 года, "что и было в прошлом сделано". "Но не надо нам советовать, чтобы мы об этом забыли", - добавил Земан.

"Я еду в Россию на празднование 75-летия окончания войны, так что тоже мог бы русским сказать: подведите толстую черту и забудьте о том, что вы тогда ту войну выиграли", - подчеркнул Земан.