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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-12T15:03+0300
https://ria.ru/20200112/1563337010.html
В Алеппо при обстреле со стороны террористов погибли два человека
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РИА Новости

В Алеппо при обстреле со стороны террористов погибли два человека

15:03 12.01.2020
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, трое пострадали в результате обстрелов со стороны террористических группировок ряда районов в сирийском городе Алеппо, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
Сообщается, что террористы совершили артиллерийский обстрел районов аш-Шахба аль-Джадида и Шариа ан-Нил в Алеппо, в результате двое мирных жителей погибли, трое получили ранения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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