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Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
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РИА Новости

Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну

15:00 12.01.2020 (обновлено: 17:17 12.01.2020)
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© AFP 2019 / Toshifumi KitamuraЯпонский миллиардер, владелец компании одежды Юсаку Маэдзава
Японский миллиардер, владелец компании одежды Юсаку Маэдзава
© AFP 2019 / Toshifumi Kitamura
Японский миллиардер, владелец компании одежды Юсаку Маэдзава. Архивное фото
ТОКИО, 12 янв — РИА Новости. Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
Такое предложение Маэдзава сделал в своем Twitter.
Он назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один" и пояснил, что его давней мечтой было путешествие в космос.
"Поехать в это особенное место с особенным человеком. Через этот проект сватовства один на один Маэдзава хочет найти спутницу жизни. Объявляется набор девушек, которые бы хотели вместе с Маэдзавой осуществлять деятельность на благо людей и общества, а их действия были бы преисполнены любопытством и материнской энергией", — говорится на сайте конкурса.
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Те, кто предложит свою кандидатуру, должны быть не замужем, старше 20 лет, быть позитивно настроенными и веселыми. Кроме того, они должны быть готовы всерьез приступить к подготовке полета. Они должны хотеть наслаждаться жизнью, уметь высказывать Маэдзаве свое мнение и желать мира во всем мире. Конкурс продлится до 17 января.
В 2018 году Маэдзава заявил, что может взять с собой в полет на Луну свою возлюбленную Горики Аямэ — японскую модель и актрису. В начале декабря прошлого года в интервью одному из японских телеканалов он заявил, что расстался с девушкой. Главной причиной стало то, что 27-летняя Горики не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету, а хотела больше работать как актриса. Сорокачетырехлетний миллиардер пояснил, что одно время у него были мысли сделать ее своей спутницей жизни, но из-за разного отношения к путешествию на Луну их пути разошлись.
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Маэдзава широко известен в Японии не только как успешный предприниматель — его состояние оценивается в три миллиарда долларов — и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам. Все последние романы Маэдзавы не длились дольше двух лет. Маэдзава никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин. В том же интервью японскому телевидению он признался, что не женится не потому, что не хочет, а потому что "не видит в этом смысла".
Ранее сообщалось, что Маэдзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более пяти миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается. В свою очередь, Илон Маск ранее сообщал, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.
На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября 2018 года Маэдзава сообщил, что возьмет с собой шесть-восемь представителей различных видов искусств: кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.
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ЛунаЮсаку МаэдзаваИлон МаскКосмос - РИА НаукаЯпонияВ мире
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