Глава оппозиции заявил о возможной встрече с президентом Абхазии

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Представители оппозиции могут встретиться в воскресенье с президентом Абхазии, сообщил РИА Новости лидер оппозиционеров Аслан Бжания.
"Представители оппозиции, возможно, сегодня встретятся с Раулем Хаджимбой", - сказал он, уточнив, что темой встречи могут стать вопросы, "вытекающие из решения верховного суда и центризбиркома о назначении новых выборов президента Абхазии".
В воскресенье центральная избирательная комиссия Абхазии назначила проведение повторных выборов президента на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие любые кандидаты.
Парламент республики рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
В пятницу верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы.