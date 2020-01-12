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Глава оппозиции заявил о возможной встрече с президентом Абхазии
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РИА Новости

Глава оппозиции заявил о возможной встрече с президентом Абхазии

14:57 12.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВстреча с избирателями кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания. Архивное фото
Встреча с избирателями кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Представители оппозиции могут встретиться в воскресенье с президентом Абхазии, сообщил РИА Новости лидер оппозиционеров Аслан Бжания.

"Представители оппозиции, возможно, сегодня встретятся с Раулем Хаджимбой", - сказал он, уточнив, что темой встречи могут стать вопросы, "вытекающие из решения верховного суда и центризбиркома о назначении новых выборов президента Абхазии".

В воскресенье центральная избирательная комиссия Абхазии назначила проведение повторных выборов президента на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие любые кандидаты.
Парламент республики рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
Избирательный в день второго тура выборов президента Абхазии
Вчера, 12:46
ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта
В пятницу верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы.
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