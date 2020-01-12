Глава оппозиции заявил о возможной встрече с президентом Абхазии

"Представители оппозиции, возможно, сегодня встретятся с Раулем Хаджимбой ", - сказал он, уточнив, что темой встречи могут стать вопросы, "вытекающие из решения верховного суда и центризбиркома о назначении новых выборов президента Абхазии".

В воскресенье центральная избирательная комиссия Абхазии назначила проведение повторных выборов президента на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие любые кандидаты.

Парламент республики рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.