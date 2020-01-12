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Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией
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РИА Новости

Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией

14:45 12.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту
Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию.

"Конституция гласит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором и государство не заключает внешние договоры, противоречащие конституции", - написал Пыллуаас в статье, опубликованной в газете Eesti Paevaleht.

Спикер также выступил с критикой политиков, одобряющих ратификацию пограндоговора. "К сожалению, есть политики, которые игнорируют конституцию, попирают интересы Эстонии и в качестве единственно верной политики и дипломатии признают угодничество перед Россией. Они хотят узаконить оккупацию и аннексию эстонских территорий и отдать почти пять процентов наших земель", - заявил Пыллуаас.
В нынешнюю правящую коалицию кроме EKRE также входят Центристская партия и партия Isamaa ("Отечество"), которые поддерживали ратификацию пограндоговора. Оппозиционные парламентские Реформистская и Социал-демократическая партии также выступали за ратификацию договора. Негативная позиция EKRE по этому вопросу не позволяет правительству вынести законопроект о ратификации в парламент, поскольку для этого нужен консенсус трех правящих партий.
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Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас недавно отметил, что пограничный договор с Россией необходим, но в нынешнем составе правительства нет единства по вопросу ратификации. Он заявил, что не верит в возможность ратификации договора в ближайшие годы.
Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Эстонской освободительной войне 1918-1920 годов. Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами.
Согласно договору, к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
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Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму РФ и парламент Эстонии прошлого созыва.
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Хенн ПыллуаасЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это же эстоонцы - договоор 1920 года поняли только сейчас, итоги второй мировой - лет так через 25...
12 января, 14:56
Валерий Камаев
990000
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