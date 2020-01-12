Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Спикер парламента Спикер парламента Эстонии , член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию.

"Конституция гласит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором и государство не заключает внешние договоры, противоречащие конституции", - написал Пыллуаас в статье, опубликованной в газете Eesti Paevaleht.

Спикер также выступил с критикой политиков, одобряющих ратификацию пограндоговора. "К сожалению, есть политики, которые игнорируют конституцию, попирают интересы Эстонии и в качестве единственно верной политики и дипломатии признают угодничество перед Россией. Они хотят узаконить оккупацию и аннексию эстонских территорий и отдать почти пять процентов наших земель", - заявил Пыллуаас.

В нынешнюю правящую коалицию кроме EKRE также входят Центристская партия и партия Isamaa ("Отечество"), которые поддерживали ратификацию пограндоговора. Оппозиционные парламентские Реформистская и Социал-демократическая партии также выступали за ратификацию договора. Негативная позиция EKRE по этому вопросу не позволяет правительству вынести законопроект о ратификации в парламент, поскольку для этого нужен консенсус трех правящих партий.

Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас недавно отметил, что пограничный договор с Россией необходим, но в нынешнем составе правительства нет единства по вопросу ратификации. Он заявил, что не верит в возможность ратификации договора в ближайшие годы.

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Эстонской освободительной войне 1918-1920 годов. Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами.

Согласно договору, к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.