Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дворник, нашедший выпавшую из окна дома в Дворник, нашедший выпавшую из окна дома в Москве модель Ксению Пунтус , рассказал подробности инцидента. Об этом пишет " МК ".

По словам мужчины, ночью он обходил территорию и около четырех часов утра увидел девушку. Она не смогла объяснить, что с ней случилось, назвала только свое имя.

"Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло", — рассказал дворник.

Ксения была одета в белую футболку и темно-серые джинсы, обуви и носков на ней не было, сумочки и телефона — тоже.

Мужчина сомневается в том, что модель выпала из окна.

"Мне показалось, что ее выбросили из машины", — сказал он.

Дворник также отметил, что около подъезда в это время стояла компания молодых людей.

"Может быть, они имеют какое-то отношение к инциденту. Но, пока скорая оказывала девушке помощь, они к нам не подходили", — рассказал мужчина.

Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа. Утверждается, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.