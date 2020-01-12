Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T16:38+0300
https://ria.ru/20200112/1563336667.html
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
https://cdn21.img.ria.ru/images/156333/45/1563334551_0:0:3641:2048_1036x0_80_0_0_3611515bbbb6a7a52b8ef9f3d7ac160d.jpg
РИА Новости

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель

14:42 12.01.2020 (обновлено: 16:38 12.01.2020)
552419
© StarPro Кадр из видео группы "На-На" на песню "Зинаида"
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
© StarPro
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дворник, нашедший выпавшую из окна дома в Москве модель Ксению Пунтус, рассказал подробности инцидента. Об этом пишет "МК".
По словам мужчины, ночью он обходил территорию и около четырех часов утра увидел девушку. Она не смогла объяснить, что с ней случилось, назвала только свое имя.
"Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло", — рассказал дворник.
Ксения была одета в белую футболку и темно-серые джинсы, обуви и носков на ней не было, сумочки и телефона — тоже.
Мужчина сомневается в том, что модель выпала из окна.
"Мне показалось, что ее выбросили из машины", — сказал он.
Дворник также отметил, что около подъезда в это время стояла компания молодых людей.
"Может быть, они имеют какое-то отношение к инциденту. Но, пока скорая оказывала девушке помощь, они к нам не подходили", — рассказал мужчина.
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Вчера, 02:40
"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа. Утверждается, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.
Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, модель снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".
3498306221116
Обсудить 14
Ксения ПунтусМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Неважно, наркоманка она или нет. Молодые люди, стоящие у подъезда, не помогли девушке, вот что важно.
12 января, 16:24
Иванова Яна
4100204
Щас в больнице на наркоту проверят.
12 января, 15:01
АСАндрей Ст
1401052
Рекомендуем
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Теплая погода зимой
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Ксения Пунтус
Соседи рассказали о ночи, когда модель Ксения Пунтус выпала из окна
Встреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве
Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сенатор Франц Клинцевич
Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
Стали известны подробности ДТП с участием Ренаты Литвиновой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния