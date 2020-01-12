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Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер
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РИА Новости

Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер

14:22 12.01.2020 (обновлено: 15:25 12.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв — РИА Новости. Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток — 2", заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток — 2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", — сказал Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире "России 1".

Ранее Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что работы по "Северному потоку — 2" должны завершиться до конца 2020-го или к первому кварталу следующего года.
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"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против "Северного потока — 2" выступали Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме того, остановить строительство неоднократно призывали Великобритания, Польша и страны Балтии.
За "Северный поток — 2" активно выступают Германия, Австрия и Норвегия. Владимир Путин, в свою очередь, не раз подчеркивал, что Москва относится к газопроводу исключительно как к экономическому проекту.
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В конце декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.
Позже Госдепартамент сообщил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в компании Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460.
Как заявлял глава Минэнерго Александр Новак, газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году и у России есть ресурсы для этого.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 412
ГазпромСеверный потокАлексей МиллерРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Если еще несколько раз об этом написать, то может уже достроится?
12 января, 14:33
Сергей Потапов
842600369
Теперь можно и не спешить. 5 лет есть.
12 января, 14:37
sshokollayder
592302170
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