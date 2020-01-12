Власти Абхазии заявили о негативных последствиях решения ЦИК о выборах

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Решение ЦИК Абхазии о назначении повторных выборов президента отдаляет от поиска путей стабилизации в стране, говорится в заявлении пресс-службы президента Абхазии.
Ранее Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК Абхазии назначил повторные выборы на 22 марта.
"Принятие решения Верховным судом Республики Абхазия происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей Верховного суда Республики Абхазия. Решение о проведении повторных выборов президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране", - сказано в заявлении.
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