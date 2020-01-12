Власти Абхазии заявили о негативных последствиях решения ЦИК о выборах

"Принятие решения Верховным судом Республики Абхазия происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей Верховного суда Республики Абхазия. Решение о проведении повторных выборов президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране", - сказано в заявлении.