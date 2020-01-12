Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T14:20+0300
https://ria.ru/20200112/1563336228.html
Власти Абхазии заявили о негативных последствиях решения ЦИК о выборах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156333/50/1563335050_206:127:1087:622_1036x0_80_0_0_44fe3328f0fd540536ca26690d08c17e.jpg
РИА Новости

Власти Абхазии заявили о негативных последствиях решения ЦИК о выборах

14:20 12.01.2020
400
© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Решение ЦИК Абхазии о назначении повторных выборов президента отдаляет от поиска путей стабилизации в стране, говорится в заявлении пресс-службы президента Абхазии.
Ранее Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК Абхазии назначил повторные выборы на 22 марта.
"Принятие решения Верховным судом Республики Абхазия происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей Верховного суда Республики Абхазия. Решение о проведении повторных выборов президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране", - сказано в заявлении.
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
10 января, 23:03
Оппозиция Абхазии одержала тактическую победу, считает эксперт
400011
Обсудить 1
Акции протеста в СухумеЦИК АбхазииАбхазияВ мире
Рекомендуем
Встреча с избирателями кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания. Архивное фото
Глава оппозиции заявил о возможной встрече с президентом Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
У Хаджимбы есть шанс на отмену перевыборов, заявил член ЦИК Абхазии
Кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания
Лидер оппозиции Абхазии приехал на встречу с президентом
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Лидер оппозиции отправился на встречу с президентом Абхазии
Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимба собрались у здания филармонии
Вице-президент Абхазии надеется на рассмотрение апелляции до выборов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер
Избирательный в день второго тура выборов президента Абхазии
ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Сотни протестующих выдвинулись к госдаче президента Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Администрация Хаджимбы не согласна с назначением повторных выборов
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Оппозиция Абхазии одержала тактическую победу, считает эксперт
Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту
Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией
Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
Президент Абхазии призвал оппозицию действовать в правовом поле
Аслан Бжания
Лидер абхазской оппозиции заявил, что призвал Хаджимбу уйти в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии ушел в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния