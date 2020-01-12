Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу потерпевшего крушение самолета "Международных авиалиний Украины" и выразил соболезнования жертвам трагедии.
"Иран соврал. Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете. С самого начала они знали, что это они сбили его. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно. Они обманули весь мир", - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.
"Это полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна, и мы выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана", - добавил он.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.