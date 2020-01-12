Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета

"Иран соврал. Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете. С самого начала они знали, что это они сбили его. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно. Они обманули весь мир", - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.