Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T14:15+0300
https://ria.ru/20200112/1563336145.html
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
https://cdn23.img.ria.ru/images/155238/05/1552380534_0:0:3028:1703_1036x0_80_0_0_9566872d52384df92ee7b9e03ef5d348.jpg
РИА Новости

Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета

14:15 12.01.2020
38302
© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу потерпевшего крушение самолета "Международных авиалиний Украины" и выразил соболезнования жертвам трагедии.

"Иран соврал. Так же, как они лгали про свою секретную ядерную программу, они сейчас врут об украинском самолете. С самого начала они знали, что это они сбили его. Они знали, что он был сбит непреднамеренно, но соврали они намеренно. Они обманули весь мир", - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.

"Это полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна, и мы выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана", - добавил он.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Вчера, 00:36
Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
39412188186
Обсудить 162
Крушение украинского самолета в ИранеБиньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
Иран сознался только тогда, когда стали всплывать доказательства. Нетаньяху прав.
12 января, 14:20
Колхозник Дмитрий
1950010107
И это говорит представитель самой честной страны. Мерзко на чужой трагедии свои проблемы решать.
12 января, 14:19
Al A
1211013179
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп не имеет права "позорить" персидский язык, заявили в МИД Ирана
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Армия Хафтара задержала итальянское судно
Военнослужащие армии США
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Теплая погода зимой
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС
Сенатор Франц Клинцевич
Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
Ксения Пунтус
СМИ: выпавшая из окна модель находится в тяжелом состоянии
Прогулочный вертолет Robinson над кузбасским горнолыжным курортом в поселке Шерегеш Кемеровской области
В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
Покупатели оформляют кредит на покупку товаров в магазине электроники и бытовой техники
"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Кадры сближения эсминца USS Farragut с российским кораблем в Аравийском море
Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
Военнослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния