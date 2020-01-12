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2020-01-12T14:40+0300
https://ria.ru/20200112/1563336120.html
Источник: переквалификация статуса рядового Шамсутдинова невозможна
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РИА Новости

Источник: переквалификация статуса рядового Шамсутдинова невозможна

14:15 12.01.2020 (обновлено: 14:40 12.01.2020)
14342
© AP Photo / Project BazaРамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов
© AP Photo / Project Baza
Рамиль Шамсутдинов. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Изменить статус обвиняемого в убийстве восьмерых военнослужащих в Забайкалье Рамиля Шамсутдинова на "потерпевшего" невозможно, заявил источник РИА Новости.
Ранее защита Шамсутдинова сообщила, что добивается переквалификации дела на менее тяжкий состав — на статью об убийстве в состоянии аффекта. При этом, по словам адвоката Руслана Нагиева, его подзащитный и еще несколько солдат признаны потерпевшими по уголовному делу о неуставных отношениях. Следствие эту информацию не комментировало.

"Никакого изменения в статусе Шамсутдинова из обвиняемого в потерпевшего по уголовному делу о расстреле им восьми сослуживцев не было и не может быть. Шамсутдинов остается единственным и главным обвиняемым в этом жестоком убийстве", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, защита Шамсутдинова предоставила журналистам недостоверную информацию: уголовное дело, о котором сообщили адвокаты, "касается единичного случая на спортгородке, выявленного комиссией военных и правоохранительных органов в ходе анонимного анкетирования солдат части".
Построение солдат
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"В ходе занятий спортом подразделения срочников один из них, проявляя излишнюю требовательность при обучении выполнению физических упражнений, позволил себе рукоприкладство по отношению к сослуживцам. Поэтому все последовавшие заявления со ссылкой на адвокатов о доказательстве дедовщины в деле Шамсутдинова — отчаянная попытка выдать желаемое за действительное", — сказал он.
Как уточнил источник РИА Новости, происшествие случилось задолго до "кровавой бойни, устроенной Шамсутдиновым", при этом военнослужащего, подозреваемого в рукоприкладстве сослуживца, в числе убитых Шамсутдиновым не было.
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Убийство сослуживцев

Трагедия в воинской части 54160 в Забайкальском крае произошла 25 октября. При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, еще двое были ранены.
Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. По информации Минобороны, убийство могло произойти на почве нервного срыва.
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Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Какая тут может быть переквалификация? Его необходимо на всю жизнь изолировать от общества, он опасен.
12 января, 14:36
Комарик Кровопийца
55200048
Да ничего он не опасен - кто ему в руки даст автомат? Здесь другое: были ли жестокие издевктельства в части или они придуманы? Если были, то за убийство садистов наказание в любом случае должно быть мягче.
12 января, 14:38
Руслан Тлеуж
50010334
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