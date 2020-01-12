Источник: переквалификация статуса рядового Шамсутдинова невозможна

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Изменить статус обвиняемого в убийстве восьмерых военнослужащих в Забайкалье Изменить статус обвиняемого в убийстве восьмерых военнослужащих в Забайкалье Рамиля Шамсутдинова на "потерпевшего" невозможно, заявил источник РИА Новости.

Ранее защита Шамсутдинова сообщила, что добивается переквалификации дела на менее тяжкий состав — на статью об убийстве в состоянии аффекта. При этом, по словам адвоката Руслана Нагиева, его подзащитный и еще несколько солдат признаны потерпевшими по уголовному делу о неуставных отношениях. Следствие эту информацию не комментировало.

"Никакого изменения в статусе Шамсутдинова из обвиняемого в потерпевшего по уголовному делу о расстреле им восьми сослуживцев не было и не может быть. Шамсутдинов остается единственным и главным обвиняемым в этом жестоком убийстве", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, защита Шамсутдинова предоставила журналистам недостоверную информацию: уголовное дело, о котором сообщили адвокаты, "касается единичного случая на спортгородке, выявленного комиссией военных и правоохранительных органов в ходе анонимного анкетирования солдат части".

"В ходе занятий спортом подразделения срочников один из них, проявляя излишнюю требовательность при обучении выполнению физических упражнений, позволил себе рукоприкладство по отношению к сослуживцам. Поэтому все последовавшие заявления со ссылкой на адвокатов о доказательстве дедовщины в деле Шамсутдинова — отчаянная попытка выдать желаемое за действительное", — сказал он.

Как уточнил источник РИА Новости, происшествие случилось задолго до "кровавой бойни, устроенной Шамсутдиновым", при этом военнослужащего, подозреваемого в рукоприкладстве сослуживца, в числе убитых Шамсутдиновым не было.

Убийство сослуживцев