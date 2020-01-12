В Курске директора интерната заподозрили в хищении денег у детей

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Директора школы-интерната в Директора школы-интерната в Курской области уличили в мошенничестве с пенсиями воспитанников по инвалидности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Злоумышленница, используя доверие учеников, обналичивала денежные средства с их сберегательных книжек якобы для покупки необходимых им вещей. Однако стоимость приобретенного товара была значительно меньше, чем размер полученных в банке средств. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению", - сказала Волк.

По ее словам, воспитанники интерната не располагали информацией о точных суммах, хранившихся на их счетах, поэтому факт пропажи обнаруживали не сразу. По предварительным данным, причиненный четверым воспитанникам ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.