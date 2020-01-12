В Курске директора интерната заподозрили в хищении денег у детей

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Директора школы-интерната в Курской области уличили в мошенничестве с пенсиями воспитанников по инвалидности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленница, используя доверие учеников, обналичивала денежные средства с их сберегательных книжек якобы для покупки необходимых им вещей. Однако стоимость приобретенного товара была значительно меньше, чем размер полученных в банке средств. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению", - сказала Волк.
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По ее словам, воспитанники интерната не располагали информацией о точных суммах, хранившихся на их счетах, поэтому факт пропажи обнаруживали не сразу. По предварительным данным, причиненный четверым воспитанникам ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.
Сотрудники полиции задержали руководителя учреждения. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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