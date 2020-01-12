Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T14:16+0300
https://ria.ru/20200112/1563335933.html
Пострадавшие при хлопке под Белгородом помещены в реанимацию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156333/56/1563335605_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_efa6a80ba5ffedd4bd9a1cf139e2f038.jpg
РИА Новости

Пострадавшие при хлопке под Белгородом помещены в реанимацию

14:05 12.01.2020 (обновлено: 14:16 12.01.2020)
1820
© Фото : СУСК РФ по Белгородской областиПоследствия хлопок пылевоздушной смеси в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области. 12 января 2019
Последствия хлопок пылевоздушной смеси в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области. 12 января 2019
© Фото : СУСК РФ по Белгородской области
Последствия хлопок пылевоздушной смеси в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области. 12 января 2019
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Пострадавшие при хлопке пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области размещены в реанимации областного ожогового центра, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель правительства региона в воскресенье.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что хлопок пылевоздушной смеси произошел в субботу в 21.49 мск в производственном цехе по переработке зерна в муку в селе Беленькое. После хлопка, который произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания, произошло частичное обрушение панелей и пожар. Пострадали пять человек, четверо из них были госпитализирован в ЦРБ с ожогами. Позже власти сообщили, что пострадавшие будут переведены в областной ожоговый центр. По факту произошедшего начало проверку СУСК РФ по региону.
Последствия хлопок пылевоздушной смеси в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области. 12 января 2019
Вчера, 08:40
Пострадавших при хлопке под Белгородом будут лечить в ожоговом центре
"Пострадавшие помещены в реанимацию областного ожогового центра. Все четверо мужчины", - сказал собеседник агентства, добавив, что им проводятся диагностические мероприятия и многокомпонентная интенсивная терапия.
Двое пациентов, 39 и 27 лет, получили термические ожоги лица, рук и ног в объеме 30%-55%. У обоих диагностирован ожоговый шок, они в сознании.
"Мужчина 30 лет. Термический ожог лица, туловища, конечностей 1-3 степени площадью около 38%, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок. Состояние тяжелое, в сознании, дыхание атмосферным воздухом", - рассказал представитель областного правительства.
"Самый тяжелый пациент - мужчина 33 лет. Термический ожог лица, туловища, конечностей, 1-3 степени, площадью около 95%, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок. Он в сознании, дышит с кислородом", - добавил собеседник.
Прокуратура Белгородской области в воскресенье сообщила о начале проверки по факту случившегося. По данным надзорного ведомства, хлопок пылевоздушной смеси с последующим возгоранием произошел производственном цехе ОАО "Новоборисовское хлебоприемное предприятие". "Прокуратурой Белгородской области на предприятии организована проверка соблюдения федерального законодательства о промышленной безопасности и охране труда", - говорится в сообщении.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
11 января, 23:41
В Белгородской области потушили пожар, возникший после хлопка в цехе
010210
Обсудить 3
Белгородская областьРоссияБелгородПроисшествия
Рекомендуем
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Медицинская сестра в больничной палате
"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами
Медицинская сестра в больничной палате
Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Ксения Пунтус
СМИ: выпавшая из окна модель находится в тяжелом состоянии
Рамиль Шамсутдинов
Источник: переквалификация статуса рядового Шамсутдинова невозможна
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС
Зал судебных заседаний
В Курске директора интерната заподозрили в хищении денег у детей
Скорая помощь
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
Пенсионное удостоверение
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Вид с Международной космической станции
Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-"убийцы"
Сенатор Франц Клинцевич
Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния