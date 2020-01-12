Пострадавшие при хлопке под Белгородом помещены в реанимацию

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Пострадавшие при хлопке пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Пострадавшие при хлопке пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области размещены в реанимации областного ожогового центра, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель правительства региона в воскресенье.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что хлопок пылевоздушной смеси произошел в субботу в 21.49 мск в производственном цехе по переработке зерна в муку в селе Беленькое. После хлопка, который произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания, произошло частичное обрушение панелей и пожар. Пострадали пять человек, четверо из них были госпитализирован в ЦРБ с ожогами. Позже власти сообщили, что пострадавшие будут переведены в областной ожоговый центр. По факту произошедшего начало проверку СУСК РФ по региону.

"Пострадавшие помещены в реанимацию областного ожогового центра. Все четверо мужчины", - сказал собеседник агентства, добавив, что им проводятся диагностические мероприятия и многокомпонентная интенсивная терапия.

Двое пациентов, 39 и 27 лет, получили термические ожоги лица, рук и ног в объеме 30%-55%. У обоих диагностирован ожоговый шок, они в сознании.

"Мужчина 30 лет. Термический ожог лица, туловища, конечностей 1-3 степени площадью около 38%, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок. Состояние тяжелое, в сознании, дыхание атмосферным воздухом", - рассказал представитель областного правительства.

"Самый тяжелый пациент - мужчина 33 лет. Термический ожог лица, туловища, конечностей, 1-3 степени, площадью около 95%, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок. Он в сознании, дышит с кислородом", - добавил собеседник.