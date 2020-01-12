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Культура
2020-01-12T16:11+0300
https://ria.ru/20200112/1563335702.html
Первая премьера без Волчек пройдет в "Современнике"
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РИА Новости

Первая премьера без Волчек пройдет в "Современнике"

13:52 12.01.2020 (обновлено: 16:11 12.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Московского театра "Современник"
Прохожие у здания Московского театра Современник
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В московском театре "Современник" состоится премьера "Что вы делали вчера вечером?", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
© Предоставлено пресс-службой театра "Современник"Сцена из спектакля "Что вы делали вчера вечером?". Режиссер Андрей Маник. Театр "Современник"
Сцена из спектакля Что вы делали вчера вечером?. Режиссер Андрей Маник. Театр Современник
© Предоставлено пресс-службой театра "Современник"
Сцена из спектакля "Что вы делали вчера вечером?". Режиссер Андрей Маник. Театр "Современник"
Две пьесы современного драматурга Дмитрия Данилова - "Свидетельские показания" и "Что вы делали вчера вечером?" - легли в основу нового спектакля, который поставил студент пятого курса ГИТИС мастерской Каменьковича-Крымова режиссер Андрей Маник.
Эта премьера станет первой в театре после смерти в конце декабря народной артистки СССР Галины Волчек, которая была художественным руководителем "Современника".
Волчек не успела принять спектакль в окончательном варианте, но эта работа началась с ее благословения. Более того, первая часть "Свидетельские показания" была одобрена Галиной Борисовной и ее уже играли несколько месяцев в рамках проекта "Поиск" на Другой сцене. А потом, когда появилась вторая пьеса, художественный руководитель приняла решение создать спектакль, имя которому дала вторая часть - "Что вы делали вчера вечером?".
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Данилов предлагает уникальный драматургический язык, который провоцирует создателей спектакля на поиск особого способа существования актеров. За полтора часа сценического времени каждый из исполнителей сыграет несколько ролей. Это острая, эксцентричная, заставляющая смеяться и плакать история, играя которую, артисты пытаются ответить на сущностные для всех людей вопросы.
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"Я читал много современной драматургии, где авторы придумывают нарочитые ситуации, в которые не очень веришь, или если веришь в начале, то в финале обязательно произойдет какая-то ерунда. Дмитрий Данилов не занимается бытописанием, он абсурдист, но ему всегда веришь, и почему-то у него выходит лучше других говорить о нас сегодняшних", - считает режиссер Андрей Маник.
Сценографию и костюмы создала студентка пятого курса ГИТИС мастерской Каменьковича-Крымова Евгения Ржезникова.
В ролях: Дарья Белоусова, Марина Лебедева, Полина Пахомова, Полина Рашкина, Николай Клямчук, Илья Лыков, Дмитрий Смолев, Георгий Токаев, Игорь Царегородцев, Семен Шомин.
Премьерные показы пройдут на Другой сцене "Современника" 12, 27 января и 6 февраля.
Экран с фотографией Галины Волчек на сцене театра Современник во время праздника Возвращение домой. Театр возвращается в историческое здание на Чистых прудах. Возвращение совпадает с днем рождения Галины Волчек, которой 19 декабря исполняется 85 лет. Рекадрированный.
26 декабря 2019, 20:25Культура
Царица, актриса, режиссер. Какой была Галина Волчек
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КультураГИТИСТеатрНовости культурыГалина ВолчекСовременник (театр)
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