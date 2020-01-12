Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T01:11+0300
https://ria.ru/20200112/1563335528.html
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
https://cdn21.img.ria.ru/images/152493/06/1524930642_0:169:3044:1881_1036x0_80_0_0_ee20addb6da1b26bd2def19e8484c092.jpg
РИА Новости

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

13:44 12.01.2020 (обновлено: 01:11 13.01.2020)
215620
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
По его словам, стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперед, однако каждые два года его будут пересматривать и продлевать еще на два года.

"С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой — неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный", — отметил Швецов.

Зампред ЦБ объяснил, что государство не устанавливает для фондов никаких ограничений в выплатах, поэтому при стандартном плане граждане смогут сами выбирать организацию, которая предложит им более выгодный вариант.
Выдача пенсий
14 декабря 2019, 15:42
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Кроме того, в рамках "скользящего" плана появится возможность передачи остатка накоплений по наследству, рассказал Швецов. Для этого необходимо указать в завещании родственника в качестве наследника накоплений, добавил он.

"И если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму — весь остаток разом", — объяснил собеседник "Российской газеты".

Без комиссий и потерь

Швецов также объяснил новый механизм перевода накоплений в обновленную пенсионную систему. Так, граждане смогут перевести свои средства на счет ГПП в рамках одного негосударственного пенсионного фонда в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода.
Накопления перейдут в НПФ через пять лет после подачи заявления, при этом платежи сразу будут зачисляться на открытый в новом месте счет. Такая схема будет действовать и для тех, кто оставил свои накопления в ПФР.
Пенсионер в пенсионном фонде российской федерации в Москве
29 октября 2019, 16:16
Авторы новой системы пенсионных накоплений назвали факторы ее успеха
Кроме того, состояние своего счета можно будет отслеживать на смартфоне.
"Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома, с помощью этого гаджета. Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства", — подчеркнул Швецов, отметив, что таким образом у человека появится "осязаемость пенсионных накоплений".

Что такое ГПП

В октябре Центральный банк и Министерство финансов презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — Гарантированный пенсионный план. Он позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.
Вхождение в ГПП будет добровольным, при этом договор вступает в силу после первого платежа. Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно, а менять его разрешается столько раз, сколько захочется.
Банкноты номиналом одна тысяча рублей
5 ноября 2019, 08:00
Будущим пенсионерам придумали план: разбираем новый законопроект
362912935545
Обсудить 155
РоссияСергей ШвецовПенсионный фонд РФЦентральный Банк РФОбщество
Популярные комментарии
Верните пенсионную систему Советского Союза. Все пенсионеры должны получать одинаковую пенсию и выплачиваться должна не из фонда, а от ВВП страны. Пенсионный фонд расформировать.
12 января, 14:24
sspleshko
322110212
Просто обложили накопительную часть 13% налога. Это грабёж.
12 января, 13:48
jjuws-w
30630248
Рекомендуем
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
Стали известны подробности ДТП с участием Ренаты Литвиновой
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Теплая погода зимой
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Сенатор Франц Клинцевич
Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Военнослужащие армии США
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния