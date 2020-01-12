Пожар в мебельном магазине Еревана потушен

ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Пожар, возникший в воскресенье на складе мебельного магазина в малом центре Еревана, потушен, сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Ранее сообщалось, что сигнал о пожаре в салоне-магазине "Нико" поступил рано утром 12 января. На место выехали пять пожарно-спасательных расчетов ереванского спасательного управления, команда специального пожарного отряда, а также две группы национального центра кризисного управления и врачи центра медицины катастроф. Огонь охватил территорию площадью 250 квадратных метров.
"Пожар на складе салона-магазина "Нико" потушен. Сгорели древесные отходы и опилки", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате возгорания нет.