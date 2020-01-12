В Ереване горит склад мебельного магазина

"Сигнал о пожаре в салоне-магазине "Нико" поступил 12 января на пульт дежурного службы спасения 911. На место выехали пять пожарно-спасательных расчетов ереванского спасательного управления, команда специального пожарного отряда, а также группа Национального центра кризисного управления и врачи Центра медицины катастроф", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.