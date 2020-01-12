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В Ереване горит склад мебельного магазина
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РИА Новости

В Ереване горит склад мебельного магазина

10:55 12.01.2020
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© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Склад мебельного магазина загорелся в воскресенье в малом центре Еревана, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"Сигнал о пожаре в салоне-магазине "Нико" поступил 12 января на пульт дежурного службы спасения 911. На место выехали пять пожарно-спасательных расчетов ереванского спасательного управления, команда специального пожарного отряда, а также группа Национального центра кризисного управления и врачи Центра медицины катастроф", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

Там же отмечается, что на складе магазина горят древесные отходы. Огонь охватил территорию площадью 250 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
Работа пожарного
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