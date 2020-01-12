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В Сирию за сутки вернулись почти тысяча беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти тысяча беженцев из Иордании и Ливана

13:27 12.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Почти тысяча сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 979 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 336 человек (женщин – 101, детей – 171), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 643 человека (женщин – 193, детей – 328)", - говорится в бюллетене.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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