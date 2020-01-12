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Эмир Катара прибыл в Иран, где проведет встречу с Роухани
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РИА Новости

Эмир Катара прибыл в Иран, где проведет встречу с Роухани

13:24 12.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц, включая президента Ирана Хасана Роухани, сообщает агентство ISNA.
По сообщению агентства, катарский эмир встретится с иранским президентом в воскресенье вечером.
Катарское агентство новостей QNA отметило, что в ходе своего визита в Тегеран эмир обсудит, в частности, двусторонние отношения, последние события в регионе, а также "региональные и международные вопросы, затрагивающие взаимный интерес".
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Хасан РоуханиТамим бен Хамад Аль ТаниКатарИранВ мире
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