В Минобороны Турции сообщили о ситуации в Ливии и Идлибе

АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Режим прекращения огня, введенный с полуночи воскресенья в Режим прекращения огня, введенный с полуночи воскресенья в Ливии и сирийском Идлибе , в целом соблюдается, сообщило минобороны Турции.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

Как сообщило в пятницу турецкое минобороны, Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе, начиная с полуночи 12 января.

"Восьмого января на саммите президентов Турции и РФ в Стамбуле было принято решение о прекращении огня в Ливии и Идлибе, стороны призвали к прекращению огня. Двенадцатого января с 00.01 в Ливии и Идлибе вступил в действие режим прекращение огня. С момента объявления перемирия в обоих регионах стороны стараются соблюдать его, и за исключением 1-2 отдельных случаев ситуация остается спокойной", - говорится в сообщении.