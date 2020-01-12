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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-12T13:20+0300
https://ria.ru/20200112/1563334993.html
В Минобороны Турции сообщили о ситуации в Ливии и Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

В Минобороны Турции сообщили о ситуации в Ливии и Идлибе

13:20 12.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Режим прекращения огня, введенный с полуночи воскресенья в Ливии и сирийском Идлибе, в целом соблюдается, сообщило минобороны Турции.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
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Как сообщило в пятницу турецкое минобороны, Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе, начиная с полуночи 12 января.
"Восьмого января на саммите президентов Турции и РФ в Стамбуле было принято решение о прекращении огня в Ливии и Идлибе, стороны призвали к прекращению огня. Двенадцатого января с 00.01 в Ливии и Идлибе вступил в действие режим прекращение огня. С момента объявления перемирия в обоих регионах стороны стараются соблюдать его, и за исключением 1-2 отдельных случаев ситуация остается спокойной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводится тщательный мониторинг соблюдения режима прекращения огня. "Перемирие, введенное в обоих регионах, является важным шагом на пути к установлению стабильности и мира путем прекращения атак, предотвращения миграционных потоков, восстановления нормальной жизни", - говорится в сообщении.
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