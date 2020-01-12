Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T13:17+0300
https://ria.ru/20200112/1563334883.html
Вице-президент Абхазии надеется на рассмотрение апелляции до выборов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156329/03/1563290370_0:72:865:560_1036x0_80_0_0_db30c3094e237895b9b63381a862a3b9.jpg
РИА Новости

Вице-президент Абхазии надеется на рассмотрение апелляции до выборов

13:17 12.01.2020
1377
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонники президента Абхазии Рауля Хаджимба собрались у здания филармонии
Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимба собрались у здания филармонии
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимба собрались у здания филармонии
СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц рассчитывает, что президиум Верховного суда рассмотрит апелляцию властей Абхазии раньше, чем состоятся повторные выборы.
Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии 10 января признал незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в республике осенью президентских выборов и обязал ЦИК назначить новые выборы. ЦИК Абхазии назначил их на 22 марта. Одновременно сторонники действующего президента подали кассацию в президиум Верховного суда, она должна быть рассмотрена в течение двух месяцев. Таким образом, может сложиться ситуация, когда на повторных выборах победит один кандидат, а судебные инстанции придут к выводу о законности сентябрьских выборов и подтвердят полномочия победившего на них Рауля Хаджимбы.
Избирательный в день второго тура выборов президента Абхазии
Вчера, 12:46
ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта
"Мы надеемся, что такого не произойдет, и президиум успеет рассмотреть нашу апелляцию раньше, чем состоятся повторные выборы. В противном случае произойдет такой вот казус. Видимо, наше законодательство имеет такие прорехи, и его еще надо дорабатывать", - заявил Барциц РИА Новости.
Ранее представители действующего президента заявили, что он также собирается принять участие в повторных выборах.
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Вчера, 11:20
Сторонники оппозиции остаются в здании администрации главы Абхазии
221101
Обсудить 0
Акции протеста в СухумеЦИК АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара прибыл в Иран, где проведет встречу с Роухани
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Сторонники оппозиции остаются в здании администрации главы Абхазии
Избирательный в день второго тура выборов президента Абхазии
ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта
Карлос Гон
Экс-глава Nissan признал свой побег из Японии нарушением закона
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Сотни протестующих выдвинулись к госдаче президента Абхазии
Вид с Международной космической станции
Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-"убийцы"
Рамиль Шамсутдинов
Источник: переквалификация статуса рядового Шамсутдинова невозможна
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер
Пенсионное удостоверение
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
У Хаджимбы есть шанс на отмену перевыборов, заявил член ЦИК Абхазии
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В ЦИК Абхазии высказались о дате новых президентских выборов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания
Лидер оппозиции Абхазии приехал на встречу с президентом
Аслан Бжания
Лидер абхазской оппозиции предположил, кто станет и.о. президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния