Вице-президент Абхазии надеется на рассмотрение апелляции до выборов

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц рассчитывает, что президиум Верховного суда рассмотрит апелляцию властей Абхазии раньше, чем состоятся повторные выборы.
Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии 10 января признал незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в республике осенью президентских выборов и обязал ЦИК назначить новые выборы. ЦИК Абхазии назначил их на 22 марта. Одновременно сторонники действующего президента подали кассацию в президиум Верховного суда, она должна быть рассмотрена в течение двух месяцев. Таким образом, может сложиться ситуация, когда на повторных выборах победит один кандидат, а судебные инстанции придут к выводу о законности сентябрьских выборов и подтвердят полномочия победившего на них Рауля Хаджимбы.
"Мы надеемся, что такого не произойдет, и президиум успеет рассмотреть нашу апелляцию раньше, чем состоятся повторные выборы. В противном случае произойдет такой вот казус. Видимо, наше законодательство имеет такие прорехи, и его еще надо дорабатывать", - заявил Барциц РИА Новости.
Ранее представители действующего президента заявили, что он также собирается принять участие в повторных выборах.