Вице-президент Абхазии надеется на рассмотрение апелляции до выборов

"Мы надеемся, что такого не произойдет, и президиум успеет рассмотреть нашу апелляцию раньше, чем состоятся повторные выборы. В противном случае произойдет такой вот казус. Видимо, наше законодательство имеет такие прорехи, и его еще надо дорабатывать", - заявил Барциц РИА Новости.