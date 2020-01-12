Садовничий рассказал о возможных направлениях в филиале МГУ в Сирии

"После известных событий в Сирии школа прекратила свое существование. Несколько месяцев тому назад я разговаривал с высокой делегацией из Сирии, и они поставили вопрос о возможном продолжении традиции. Сейчас, скорее всего, это Дамаск, и идет предварительное обсуждение", - сказал Садовничий.