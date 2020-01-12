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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-12T13:14+0300
https://ria.ru/20200112/1563334839.html
Садовничий рассказал о возможных направлениях в филиале МГУ в Сирии
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РИА Новости

Садовничий рассказал о возможных направлениях в филиале МГУ в Сирии

13:14 12.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаВиктор Садовничий
Виктор Садовничий
© РИА Новости / Нина Зотина
Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подтвердил возможность открытия филиала университета в Дамаске, сообщив, что подготовка будет вестись по естественнонаучным направлениям и математике.
"Разговор такой состоялся, и мы ждем дальнейших решений... Я думаю, это естественные науки, конечно, математика, там традиции такие", - сказал Садовничий журналистам на дне открытых дверей МГУ.
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Он рассказал, что несколько десятилетий назад в Сирии существовала школа для одаренных детей, как школа имени Колмогорова, которая готовила талантливых математиков. Организатором этой школы был математик Валерий Вавилов, который преподавал там долгое время.
"После известных событий в Сирии школа прекратила свое существование. Несколько месяцев тому назад я разговаривал с высокой делегацией из Сирии, и они поставили вопрос о возможном продолжении традиции. Сейчас, скорее всего, это Дамаск, и идет предварительное обсуждение", - сказал Садовничий.
Сейчас у МГУ есть филиалы в Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване и Нур-Султане, а также совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне.
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