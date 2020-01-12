Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв — РИА Новости. Израиль обратился к ряду стран на фоне решения Международного уголовного суда (МУС) провести расследование военных преступлений, совершенных на палестинских территориях, сообщили РИА Новости должностные лица в правительстве.

"После возмутительного решения прокурора МУС Израиль обратился к ряду стран. Многие из них заявили, что они не согласны с нападением МУС на принцип национального суверенитета и что МУС не обладает юрисдикцией в данном случае", — сообщили должностные лица.

О каких именно государствах идет речь, не уточнялось, однако, как пишет издание "Джерузалем пост", "премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил письма лидерам дружественных стран".

В декабре сообщалось, что главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила о намерении провести полное расследование в отношении военных преступлений, совершенных на палестинских территориях.

По ее словам, это решение стало результатом поступившего обращения от Палестины. Она отметила, что расследование будет начато только после того, как палата предварительного производства на основании статьи 19(3) Римского статута МУС определит территорию, на которой можно будет его проводить, "учитывая уникальные и спорные правовые и фактические вопросы, связанные с этой ситуацией".