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Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС
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РИА Новости

Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС

13:11 12.01.2020 (обновлено: 15:31 12.01.2020)
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 янв — РИА Новости. Израиль обратился к ряду стран на фоне решения Международного уголовного суда (МУС) провести расследование военных преступлений, совершенных на палестинских территориях, сообщили РИА Новости должностные лица в правительстве.
"После возмутительного решения прокурора МУС Израиль обратился к ряду стран. Многие из них заявили, что они не согласны с нападением МУС на принцип национального суверенитета и что МУС не обладает юрисдикцией в данном случае", — сообщили должностные лица.
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О каких именно государствах идет речь, не уточнялось, однако, как пишет издание "Джерузалем пост", "премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил письма лидерам дружественных стран".
В декабре сообщалось, что главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила о намерении провести полное расследование в отношении военных преступлений, совершенных на палестинских территориях.
По ее словам, это решение стало результатом поступившего обращения от Палестины. Она отметила, что расследование будет начато только после того, как палата предварительного производства на основании статьи 19(3) Римского статута МУС определит территорию, на которой можно будет его проводить, "учитывая уникальные и спорные правовые и фактические вопросы, связанные с этой ситуацией".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что решение прокуратуры МУС "безосновательно и возмутительно". Премьер также заявлял, что решение МУС "абсурдно", так как противоречит принципу самого суда, "исторической правде" и "современной правде".
Президент Палестины Махмуд Аббас
7 января, 01:29
Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
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Международный уголовный судБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Проблема Израиля в том, что ни, как поляки, историю считают только с того момента, как столкнулись с палестинскими террором... А потому истерика по-поводу того, что никто не смеет считать их борьбу с террором хоть в чем-то не праведной... Проблема в том, что террор-то они получили в ответ на свои же действия по расширению своих земель... а палестинцы... их ведь даже никто не спросил при создании Израиля - ХОТЯТ ли они таких соседей...
12 января, 13:20
НСНаталья Светлова
18817079161
Проблема комментаторов в том, что иногда они пытаются комментировать темы, в которых ничего не понимают.
12 января, 13:32
Светлана Иванова
103321146
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