Россия за сутки зафиксировала 64 нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 64 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 27, Латакия – 21, Алеппо – 13, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 25, Алеппо – восемь, Хама – пять", - говорится в бюллетене.

В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции. В Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор были выданы 250 продовольственных наборов, общим весом 1,213 тонны, в Хазара провинции Хасеке были выданы 400 продовольственных наборов, общим весом 1,94 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.