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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-12T13:05+0300
https://ria.ru/20200112/1563334574.html
Россия за сутки зафиксировала 64 нарушения перемирия в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156277/38/1562773890_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_35b977d44e0478f84a4ab7274b226eb3.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 64 нарушения перемирия в Сирии

13:05 12.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 64 нарушения, Турция - 38, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 64 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 27, Латакия – 21, Алеппо – 13, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 25, Алеппо – восемь, Хама – пять", - говорится в бюллетене.

В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции. В Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор были выданы 250 продовольственных наборов, общим весом 1,213 тонны, в Хазара провинции Хасеке были выданы 400 продовольственных наборов, общим весом 1,94 тонны.
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* Террористическая организация, запрещена в России.
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