Полиция Саратова проверит сообщение о жестоком обращении с пони

САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская полиция начала проверку сообщения о жестоком обращении с пони, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе городского управления МВД.
Ранее на странице сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина в Instagram было опубликовано снятое в центре Саратова видео, запечатлевшее, как пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. Видео передано в общественную приемную Володина для выяснения обстоятельств. Глава Саратова Михаил Исаев призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации.
"Сообщение зарегистрировано, проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
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