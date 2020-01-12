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Полиция Саратова проверит сообщение о жестоком обращении с пони
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РИА Новости

Полиция Саратова проверит сообщение о жестоком обращении с пони

12:53 12.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская полиция начала проверку сообщения о жестоком обращении с пони, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе городского управления МВД.
Ранее на странице сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина в Instagram было опубликовано снятое в центре Саратова видео, запечатлевшее, как пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. Видео передано в общественную приемную Володина для выяснения обстоятельств. Глава Саратова Михаил Исаев призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации.
"Сообщение зарегистрировано, проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
Тигр
30 октября 2019, 09:07
Полиция проверяет заявление о жестоком обращении с тигром в Приамурье
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Госдума РФВячеслав ВолодинСаратовПроисшествия
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