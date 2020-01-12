Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T12:47+0300
https://ria.ru/20200112/1563334232.html
В Пакистане разбился легкомоторный самолет, боровшийся с саранчой
https://cdn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_0b38da0d6af50ec64be128cfaf03b9d7.jpg
РИА Новости

В Пакистане разбился легкомоторный самолет, боровшийся с саранчой

12:47 12.01.2020
285
© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
© Flickr / Wasif Malik
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Два человека погибли при падении легкомоторного самолета, который распылял химикаты с воздуха для борьбы с саранчой, крушение произошло близ города Садикабад в пакистанской провинции Пенджаб, передает телеканал ARY News.
Саранча поела зеленые растения и кустарники, повредила посевы и фруктовые сады в некоторых районах провинций Пенджаб и Синд. Для борьбы с нашествием насекомых местная администрация попросила власти Пенджаба прислать специальный самолет. Вскоре правительство провинции предоставило Садикабаду воздушное судно, оборудованное всем необходимым для травли саранчи.
Причиной крушения самолета, согласно источникам канала, стала техническая неисправность, которая возникла при распылении химикатов. В результате происшествия погибли двое: пилот и инженер департамента по защите растений. Вскоре после ЧП на место крушения прибыли полиция и спасатели. Правоохранители вскоре оцепили эту территорию.
Машина скорой помощи и военные возле полицейской академии, на которую было совершено нападение. 25 октября 2016 год
10 января, 21:26
В мечети Пакистана произошел взрыв, 15 человек погибли
Телеканал Samaa добавляет, что распыление химикатов – пестицидов сверхнизкого объема - при помощи самолетов проводится во всех четырех провинциях Пакистана с 1 января.
100711
Обсудить 1
Пенджаб (Пакистан)ПакистанВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Афганистане погибли 16 человек при обрушении крыш из-за осадков
Город Этрета на побережье пролива Ла-Манш, Франция
Во Франции нашли тела троих пропавших байдарочников
Карета скорой помощи в Чехии
В чешском ресторане 30 человек отравились угарным газом
Кареты скорой помощи в Индии
При взрыве в индийском штате Гуджарат погибли восемь человек
Автомобиль скорой помощи Украины
В Киеве автомобиль врезался в столб и загорелся
Взлетно-посадочная полоса аэропорта
В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва
Вид с Международной космической станции
Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-"убийцы"
Тадж-Махал в городе Агра
В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана
Солдаты армии Нигера
Число военных, погибших при атаке на пост в Нигере, возросло до 89
Избирательный в день второго тура выборов президента Абхазии
ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта
Сильные морозы в Якутии
В Якутии проходит первый в мире экстрим-тур "Покорители холода"
Ксения Пунтус
СМИ: выпавшая из окна модель находится в тяжелом состоянии
Пожарные работают на месте происшествия
В Ереване горит склад мебельного магазина
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В ЦИК Абхазии высказались о дате новых президентских выборов
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Источник сообщил об обстреле военной базы на севере Ирака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния