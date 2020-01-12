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В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране
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РИА Новости

В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране

12:46 12.01.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter.
"Очень обеспокоен временным задержанием посла Великобритании Роберта Макэра в Иране. Полное уважение Венской конвенции является обязательным. ЕС призывает к деэскалации и пространству для дипломатии", - написал Боррель.
Агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов. Речь идет об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция, сообщали ранее местные СМИ.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент республики Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.
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Популярные комментарии
а венская конвенция разрешает дипломату митинговать с оппозицией? Его что, в посольстве задержали?
12 января, 13:03
НСНаталья Светлова
1110000
Лучше инструктировать надо. О невмешательстве посла во внутренние дела государства, о запрете на участие в протестных акциях. Вот и не было бы задержания. А так всё правильно.
12 января, 13:32
lyuda.terenteva.55
1000000
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