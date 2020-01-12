В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране

БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter

"Очень обеспокоен временным задержанием посла Великобритании Роберта Макэра в Иране. Полное уважение Венской конвенции является обязательным. ЕС призывает к деэскалации и пространству для дипломатии", - написал Боррель.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 12, 2020

Агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра , "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов. Речь идет об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция, сообщали ранее местные СМИ.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.