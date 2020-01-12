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Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-"убийцы"
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РИА Новости

Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-"убийцы"

12:45 12.01.2020 (обновлено: 12:47 12.01.2020)
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© Фото : Twitter/Jessica MeirВид с Международной космической станции
Вид с Международной космической станции
© Фото : Twitter/Jessica Meir
Вид с Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл утверждает, что российский военный спутник "Космос-2491", выведенный на орбиту в 2013 году, разрушился в космосе, средствами ВВС США зафиксированы 10 его обломков.
В декабре 2013 года с помощью ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк были запущены четыре военных спутника, один из которых "Космос-2491". Западные СМИ тогда сообщали, что это маневрирующий "убийца спутников". В конце 2014 года бывший глава Роскосмоса Олег Остапенко опроверг журналистам эту информацию, сказав, что "Космос-2491" является инициативной работой совместно с РАН.
"(За все время своего полета спутник) "Космос-2491" не менял орбиту. По всей видимости, он завершил свою миссию в 2014 году. Однако примерно в 13.21 UTC (16.21 мск - ред.) 23 декабря 2019 года спутник сменил орбиту, (изменив скорость) на 1,5 метра в секунду, и в настоящее время 10 обломков (от него) каталогизированы (в американском военном каталоге)", - написал МакДауэлл в Twitter.
Согласно данным ВВС США, опубликованным на специализированном сайте space-track.org, на орбитах с высотами от 1 329 до 1 699 километров обнаружены десять обломков спутника "Космос-2491", которым в каталоге присвоены номера 44912-44913 и 44987-44994.
Озеро в форме фигуры человека в штате Сан-Паулу, Бразилия. Его заметили на снимках со спутника интернет-пользователи. Кто и зачем его создал, неизвестно, так как водоем расположен на частных землях.
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"Вывод: "Космос-2491" мог разрушиться либо в результате преднамеренного разрушения, случайного взрыва (аккумуляторной) батареи или топлива (на борту), либо в результате случайного столкновения с (космическим) мусором", - считает МакДауэлл.
Он склоняется к случайной, а не преднамеренной, версии, так как, по его мнению, спутник не работает уже несколько лет.
В декабре Роскосмос сообщил, что с метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 произошла нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием на него, предположительно, микрометеорита. В результате, отметила госкорпорация, "Метеор" изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей.
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Космос - РИА НаукаРоссияСША
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