Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-"убийцы"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл утверждает, что российский военный спутник "Космос-2491", выведенный на орбиту в 2013 году, разрушился в космосе, средствами ВВС Известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл утверждает, что российский военный спутник "Космос-2491", выведенный на орбиту в 2013 году, разрушился в космосе, средствами ВВС США зафиксированы 10 его обломков.

В декабре 2013 года с помощью ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк были запущены четыре военных спутника, один из которых "Космос-2491". Западные СМИ тогда сообщали, что это маневрирующий "убийца спутников". В конце 2014 года бывший глава Роскосмоса Олег Остапенко опроверг журналистам эту информацию, сказав, что "Космос-2491" является инициативной работой совместно с РАН.

"(За все время своего полета спутник) "Космос-2491" не менял орбиту. По всей видимости, он завершил свою миссию в 2014 году. Однако примерно в 13.21 UTC (16.21 мск - ред.) 23 декабря 2019 года спутник сменил орбиту, (изменив скорость) на 1,5 метра в секунду, и в настоящее время 10 обломков (от него) каталогизированы (в американском военном каталоге)", - написал МакДауэлл в Twitter

Согласно данным ВВС США, опубликованным на специализированном сайте space-track.org, на орбитах с высотами от 1 329 до 1 699 километров обнаружены десять обломков спутника "Космос-2491", которым в каталоге присвоены номера 44912-44913 и 44987-44994.

"Вывод: "Космос-2491" мог разрушиться либо в результате преднамеренного разрушения, случайного взрыва (аккумуляторной) батареи или топлива (на борту), либо в результате случайного столкновения с (космическим) мусором", - считает МакДауэлл.

Он склоняется к случайной, а не преднамеренной, версии, так как, по его мнению, спутник не работает уже несколько лет.