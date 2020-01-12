В чешском ресторане 30 человек отравились угарным газом

"В ресторан были вызваны наши врачи для того, чтобы помочь людям, которые почувствовали себя плохо. По прибытии медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО. Сразу после этого в ресторан были вызваны работники пожарной охраны и полиции. В больницы города перевезены 13 человек, одна из пострадавших помещена в тяжелом состоянии в гипербарическую камеру. Пожарные в течение ночи проверили систему отопления в ресторане и провели проветривание его помещений", - сказал Георгиев.