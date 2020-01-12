ПНС Ливии обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Халифы Хафтара не соблюдает режим перемирия, сообщило в фейсбуке Правительство национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршалане соблюдает режим перемирия, сообщило в фейсбуке Правительство национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи.

По информации ПНС, нарушения зафиксированы в столичных районах Салах ад-Дин и Вади ар-Рабиа "спустя всего несколько минут после вступления в силу прекращения огня".

Член Высшего госсовета Ливии Белькасем Абд аль-Кадир Дебриз заявил РИА Новости, что ЛНА может нарушить перемирие, поскольку она "воюет за деньги, родина для нее ничего не значит" и "опирается на недисциплинированных иностранных наемников".

Кроме того, как отметил Дебриз, если Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган стремятся к решению конфликта в Ливии, то Египет, ОАЭ и Франция, по его мнению, "замешаны в кровопролитии".

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

Однако ЛНА не удалось достичь каких-либо серьезных успехов: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами. В декабре Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи.

В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на ливийскую столицу. Саррадж также выступил за перемирие, но с условием отвода подразделений армии Хафтара.