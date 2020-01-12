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https://ria.ru/20200112/1563333592.html
ПНС Ливии обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия
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РИА Новости

ПНС Ливии обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия

12:14 12.01.2020 (обновлено: 14:22 12.01.2020)
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© REUTERS / Ismail ZetouniСотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
© REUTERS / Ismail Zetouni
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара не соблюдает режим перемирия, сообщило в фейсбуке Правительство национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи.
По информации ПНС, нарушения зафиксированы в столичных районах Салах ад-Дин и Вади ар-Рабиа "спустя всего несколько минут после вступления в силу прекращения огня".
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ПНС Ливии объявило о прекращении огня на западе страны
Член Высшего госсовета Ливии Белькасем Абд аль-Кадир Дебриз заявил РИА Новости, что ЛНА может нарушить перемирие, поскольку она "воюет за деньги, родина для нее ничего не значит" и "опирается на недисциплинированных иностранных наемников".
Кроме того, как отметил Дебриз, если Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган стремятся к решению конфликта в Ливии, то Египет, ОАЭ и Франция, по его мнению, "замешаны в кровопролитии".

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Однако ЛНА не удалось достичь каких-либо серьезных успехов: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами. В декабре Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи.
В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на ливийскую столицу. Саррадж также выступил за перемирие, но с условием отвода подразделений армии Хафтара.
В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе страны с 00:00 по местному времени (01:00 мск). При этом каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение.
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