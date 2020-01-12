СМИ: выпавшая из окна модель находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Модель и актриса Ксения Пунтус, которая накануне выпала из окна третьего этажа в Москве, находится в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, у девушки сломаны кости таза и одна из третей бедренной кости. Кроме того, медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушиб легких и сотрясение мозга.
Ранее СМИ сообщили, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. После того как друзья отвезли пару домой, Баков лег спать. О происшествии с Пунтус он узнал от сотрудников полиции.
Ксения Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, она снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".