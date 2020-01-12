СМИ: выпавшая из окна модель находится в тяжелом состоянии

По данным телеканала, у девушки сломаны кости таза и одна из третей бедренной кости. Кроме того, медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушиб легких и сотрясение мозга.

Ранее СМИ сообщили, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. После того как друзья отвезли пару домой, Баков лег спать. О происшествии с Пунтус он узнал от сотрудников полиции.