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СМИ: выпавшая из окна модель находится в тяжелом состоянии
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РИА Новости

СМИ: выпавшая из окна модель находится в тяжелом состоянии

12:10 12.01.2020 (обновлено: 16:05 12.01.2020)
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© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в InstagramКсения Пунтус
Ксения Пунтус
© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в Instagram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Модель и актриса Ксения Пунтус, которая накануне выпала из окна третьего этажа в Москве, находится в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, у девушки сломаны кости таза и одна из третей бедренной кости. Кроме того, медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушиб легких и сотрясение мозга.
Ранее СМИ сообщили, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. После того как друзья отвезли пару домой, Баков лег спать. О происшествии с Пунтус он узнал от сотрудников полиции.
Ксения Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, она снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
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Ксения ПунтусМоскваПроисшествия
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Старайтесь не доводить себя до потери памяти. От ведения более здорового образа жизни ещё никто из окон не вываливался.
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