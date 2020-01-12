Поклонская поздравила сотрудников прокуратуры с праздником

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, напомнив о сложных днях работы в Крыму с 2014 года.
Поклонская, которая возглавила прокуратуру Крыма в 2014 году, поздравила всех коллег с профессиональным праздником и обратилась к крымским коллегам в своем канале в Telegram.
"Вспомните март 2014 года: письма из Киева с угрозами каждому, предательство и трусость бывших и новых коллег, отключение от Единой системы регистрации преступлений... За те два года произошло много событий, и мы прошли вместе много испытаний, в том числе и покушений на нашу жизнь — например, установка взрывного устройства под зданием прокуратуры", - написала Поклонская.
Она добавила, что прокуратуре Крыма в те годы удалось обеспечить право крымчан защитить жизни в условиях государственного переворота в Украине, выполнять профессиональные обязанности для пресечения преступности и обеспечить переход на российское законодательство.
"Я благодарна вам за поддержку и смелую позицию. Вы показали, что такое честь и совесть настоящего офицера. Горжусь, что работала с вами! Всем желаю успехов, достатка и справедливости!", - добавила Поклонская.