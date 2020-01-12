Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T12:06+0300
https://ria.ru/20200112/1563333483.html
Поклонская поздравила сотрудников прокуратуры с праздником
https://cdn21.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_0:0:3222:1812_1036x0_80_0_0_87ad95aad409c9a8a1a2ad771cffdd82.jpg
РИА Новости

Поклонская поздравила сотрудников прокуратуры с праздником

12:06 12.01.2020
335
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, напомнив о сложных днях работы в Крыму с 2014 года.
Поклонская, которая возглавила прокуратуру Крыма в 2014 году, поздравила всех коллег с профессиональным праздником и обратилась к крымским коллегам в своем канале в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 09:31
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
"Вспомните март 2014 года: письма из Киева с угрозами каждому, предательство и трусость бывших и новых коллег, отключение от Единой системы регистрации преступлений... За те два года произошло много событий, и мы прошли вместе много испытаний, в том числе и покушений на нашу жизнь — например, установка взрывного устройства под зданием прокуратуры", - написала Поклонская.
Она добавила, что прокуратуре Крыма в те годы удалось обеспечить право крымчан защитить жизни в условиях государственного переворота в Украине, выполнять профессиональные обязанности для пресечения преступности и обеспечить переход на российское законодательство.
"Я благодарна вам за поддержку и смелую позицию. Вы показали, что такое честь и совесть настоящего офицера. Горжусь, что работала с вами! Всем желаю успехов, достатка и справедливости!", - добавила Поклонская.
11101112
Обсудить 0
Наталья ПоклонскаяГосдума РФКрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Организатор митинга Ахра Авидзба у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме, которое штурмуют митингующие
Инициатор митинга в Сухуме готов возместить ущерб
Ксения Пунтус
СМИ: выпавшая из окна модель находится в тяжелом состоянии
Военнослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская отвергла обвинение Киева в нарушении законов войны
Выдача российских паспортов
В Крыму прокомментировали слова Поклонской о проблемах с паспортами
Теплая погода зимой
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Вид с Международной космической станции
Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-"убийцы"
Девушка в ресторане
Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в итальянском ресторане
Избирательный в день второго тура выборов президента Абхазии
ЦИК Абхазии назначил президентские выборы на 22 марта
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В ЦИК Абхазии высказались о дате новых президентских выборов
Рамиль Шамсутдинов
Источник: переквалификация статуса рядового Шамсутдинова невозможна
Уборка ржи
Эксперты объяснили низкий урожай ржи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния