Поклонская поздравила сотрудников прокуратуры с праздником

Поклонская, которая возглавила прокуратуру Крыма в 2014 году, поздравила всех коллег с профессиональным праздником и обратилась к крымским коллегам в своем канале в Telegram.

"Вспомните март 2014 года: письма из Киева с угрозами каждому, предательство и трусость бывших и новых коллег, отключение от Единой системы регистрации преступлений... За те два года произошло много событий, и мы прошли вместе много испытаний, в том числе и покушений на нашу жизнь — например, установка взрывного устройства под зданием прокуратуры", - написала Поклонская.