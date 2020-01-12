Экономист объяснил отказ банков от кредитования в магазинах

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кандидат экономических наук Югорского государственного университета Ринат Хасанов рассказал, почему большинство крупнейших банков отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы).
По словам экономиста, на ситуацию повлияло снижение ставок и кредитной доходности банков.
"POS-кредиты стоят дорого и не выдерживают конкуренции с обычными кредитами потребительскими, с кредитными картами", — заявил Хасанов в комментарии РЕН ТВ, отметив, что получение займа перестает быть спонтанным решением, поэтому люди выбирают другие варианты.
Эксперт также добавил, что такая ситуация свидетельствует об улучшении экономического климата.
Ранее "Известия" сообщили, что банки перестроили свою работу и решили больше выдавать кредитные карты, а не заключать отдельные договоры на выдачу кредитов для покупок.
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