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Экономист объяснил отказ банков от кредитования в магазинах
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РИА Новости

Экономист объяснил отказ банков от кредитования в магазинах

11:51 12.01.2020 (обновлено: 15:57 12.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРасчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кандидат экономических наук Югорского государственного университета Ринат Хасанов рассказал, почему большинство крупнейших банков отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы).
По словам экономиста, на ситуацию повлияло снижение ставок и кредитной доходности банков.
"POS-кредиты стоят дорого и не выдерживают конкуренции с обычными кредитами потребительскими, с кредитными картами", — заявил Хасанов в комментарии РЕН ТВ, отметив, что получение займа перестает быть спонтанным решением, поэтому люди выбирают другие варианты.
Эксперт также добавил, что такая ситуация свидетельствует об улучшении экономического климата.
Ранее "Известия" сообщили, что банки перестроили свою работу и решили больше выдавать кредитные карты, а не заключать отдельные договоры на выдачу кредитов для покупок.
Работа коллекторского агентства
23 ноября 2019, 03:32
Коллекторы раскрыли оптимальный размер кредита
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Ринат ХасановЭкономика
Популярные комментарии
Просто под их проценты и требования никто кредит не берет
12 января, 11:57
jjuws-w
5550001
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