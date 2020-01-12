Экономист объяснил отказ банков от кредитования в магазинах

Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кандидат экономических наук Югорского государственного университета Ринат Хасанов рассказал, почему большинство крупнейших банков отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы).

По словам экономиста, на ситуацию повлияло снижение ставок и кредитной доходности банков.

"POS-кредиты стоят дорого и не выдерживают конкуренции с обычными кредитами потребительскими, с кредитными картами", — заявил Хасанов в комментарии РЕН ТВ , отметив, что получение займа перестает быть спонтанным решением, поэтому люди выбирают другие варианты.

Эксперт также добавил, что такая ситуация свидетельствует об улучшении экономического климата.