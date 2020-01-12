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В Афганистане погибли 16 человек при обрушении крыш из-за осадков
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РИА Новости

В Афганистане погибли 16 человек при обрушении крыш из-за осадков

11:49 12.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли на западе и на юге Афганистана в связи с обрушением крыш домов, которые произошли из-за сильного снегопада и обильного дождя, передает афганский телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Происшествия случились в западной провинции Герат и в южной провинции Кандагар. Шестеро человек, в том числе женщины и дети, погибли в уезде Энджил в Герате. Двое погибли в уезде Адраскан. Телеканал Tolo News в Twitter разместил фотографии заснеженных улиц Герата, отметив, что в провинции прошел "сильный снегопад".
Кроме того, 1TV отметил, что из-за непогоды и последующего обвала крыш в Кандагаре погибли восемь человек и 14 получили ранения.
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Кандагар (провинция)Герат (провинция)АфганистанВ мире
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