Дату выборов президента Абхазии определят в воскресенье

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Дата выборов президента Дата выборов президента Абхазии будет определена 12 января, время неизвестно, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.

"Дату выборов определим сегодня. Во сколько это будет, пока не могу сказать. Сейчас идёт заседание", - сказал представитель центризбиркома.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.