Глава генштаба сухопутных войск Южной Кореи посетит США 12-18 января

СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. Начальник генерального штаба сухопутных войск Южной Кореи Со Ук посетит с официальным визитом США с 12 по 18 января, чтобы обсудить с американскими коллегами нынешнее положение альянса двух стран, сообщил телеканал KBS.
Со Ук в числе прочего посетит "Командование будущего" армии США, чтобы изучить "стратегию продвижения и видение модернизации американских сухопутных войск и направление создания армии будущего США посредством внедрения передовых технологий".
Ранее сообщалось, что Южная Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Такое решение рассматривается в качестве компромиссной меры вместо резкого увеличения доли Южной Кореи в расходах США на оборону Корейского полуострова.
Министерство обороны Южной Кореи заявило в понедельник, что правительство рассматривает "все возможные варианты", но решение пока не принято.
Как отмечают южнокорейские СМИ, в связи с конфликтом США и Ирана и напряженностью в регионе правительство Южной Кореи может пересмотреть свои планы.
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