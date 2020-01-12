Глава генштаба сухопутных войск Южной Кореи посетит США 12-18 января

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. Начальник генерального штаба сухопутных войск Начальник генерального штаба сухопутных войск Южной Кореи Со Ук посетит с официальным визитом США с 12 по 18 января, чтобы обсудить с американскими коллегами нынешнее положение альянса двух стран, сообщил телеканал KBS

Со Ук в числе прочего посетит "Командование будущего" армии США , чтобы изучить "стратегию продвижения и видение модернизации американских сухопутных войск и направление создания армии будущего США посредством внедрения передовых технологий".

Ранее сообщалось, что Южная Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Такое решение рассматривается в качестве компромиссной меры вместо резкого увеличения доли Южной Кореи в расходах США на оборону Корейского полуострова.

Министерство обороны Южной Кореи заявило в понедельник, что правительство рассматривает "все возможные варианты", но решение пока не принято.