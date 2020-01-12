В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.

В этот день национальные флаги Индии будут приспущены. В МВД также указали, что в понедельник в стране не будет "официальных мероприятий развлекательного характера".