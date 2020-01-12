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В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана
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РИА Новости

В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана

11:27 12.01.2020
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CC0 / SuzyT / Тадж-Махал в городе Агра
Тадж-Махал в городе Агра
CC0 / SuzyT /
Тадж-Махал в городе Агра. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Индии объявили ближайший понедельник днем общенационального траура в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, следует из сообщения представителя индийского министерства внутренних дел.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
11 января, 21:40
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана
"Его Величество султан Кабус бен Саид Аль Саид … скончался 10.01.2020. В знак уважения к покойному высокопоставленному лицу правительство Индии приняло решение, что 13.01.20 по всей Индии будет объявлен однодневный национальный траур", - говорится в сообщении представителя ведомства.
В этот день национальные флаги Индии будут приспущены. В МВД также указали, что в понедельник в стране не будет "официальных мероприятий развлекательного характера".
Мечеть в Фуджейре, ОАЭ
11 января, 11:56
В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана
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Кабус бен СаидОманИндияВ мире
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