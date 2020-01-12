Сторонники оппозиции остаются в здании администрации главы Абхазии

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Сторонники оппозиции остаются в захваченном ими здании администрации президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сейчас в Сухуме дождливая погода, поэтому перед самим зданием АП малолюдно, однако в помещениях АП остаются оппозиционеры. Многие из них спят, готовят себе завтрак. В личных беседах они объясняют, что остаются в здании, чтобы помешать президенту Раулю Хаджимбе вернуться к своим обязанностям. Оппозиция требует его немедленной отставки.
К зданию АП стянуто большое количество милиционеров, которые охраняют правопорядок, но не вмешиваются в происходящее.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии в пятницу 10 января признал незаконным решение ЦИК о результатах прошедших осенью президентских выборов, на которых победил Рауль Хаджимба. Суд обязал ЦИК назначить новые выборы. Как ожидается, заседание ЦИК, где будут назначены повторные выборы, может состояться в воскресенье. Член ЦИК Абхазии Гиви Габния сообщил РИА Новости, что новые выборы президента должны пройти в течение двух месяцев. Все это время исполнять обязанности президента по закону может Рауль Хаджимба, однако оппозиция требует его немедленной отставки.