Сторонники оппозиции остаются в здании администрации главы Абхазии

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Сторонники оппозиции остаются в захваченном ими здании администрации президента Сторонники оппозиции остаются в захваченном ими здании администрации президента Абхазии , передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сейчас в Сухуме дождливая погода, поэтому перед самим зданием АП малолюдно, однако в помещениях АП остаются оппозиционеры. Многие из них спят, готовят себе завтрак. В личных беседах они объясняют, что остаются в здании, чтобы помешать президенту Раулю Хаджимбе вернуться к своим обязанностям. Оппозиция требует его немедленной отставки.

К зданию АП стянуто большое количество милиционеров, которые охраняют правопорядок, но не вмешиваются в происходящее.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.