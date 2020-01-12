МИД Ирана окажет консульскую помощь семьям жертв сбитого Boeing

Мусави отметил, что рабочая группа создана в одном из департаментов иранского внешнеполитического ведомства. По его словам, ей "поручено заниматься вопросами, поступающими от семей жертв, и оказывать необходимые услуги".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.