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МИД Ирана окажет консульскую помощь семьям жертв сбитого Boeing
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РИА Новости

МИД Ирана окажет консульскую помощь семьям жертв сбитого Boeing

11:16 12.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о создании рабочей группы, которая приступит к оказанию консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы украинского самолета в Иране, сообщается на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.
Мусави отметил, что рабочая группа создана в одном из департаментов иранского внешнеполитического ведомства. По его словам, ей "поручено заниматься вопросами, поступающими от семей жертв, и оказывать необходимые услуги".
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Вчера, 00:36
Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
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Крушение украинского самолета в ИранеХасан РоуханиИранУкраинаВ мире
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