Правительственная делегация Сирии проведет переговоры в Тегеране

ДАМАСК, 12 янв - РИА Новости. Высокопоставленная правительственная делегация Сирии в воскресенье начинает визит в Тегеран, где обсудит двусторонние отношения и события в регионе, в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила проправительственная газета al-Watan со ссылкой на дипломатические источники.
В составе делегации, в том числе, глава МИД Сирии Валид Муаллем, министр обороны Али Абдалла Айюб, возглавил ее премьер-министр Имад Хамис.
"Стороны обсудят двусторонние отношения стран и работу над их укреплением ... переговоры обязательно затронут последние события в регионе, особенно убийство Касема Сулеймани и ответ Ирана", - сообщили газете диписточники.
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