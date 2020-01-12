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Правительственная делегация Сирии проведет переговоры в Тегеране
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РИА Новости

Правительственная делегация Сирии проведет переговоры в Тегеране

10:57 12.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ДАМАСК, 12 янв - РИА Новости. Высокопоставленная правительственная делегация Сирии в воскресенье начинает визит в Тегеран, где обсудит двусторонние отношения и события в регионе, в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила проправительственная газета al-Watan со ссылкой на дипломатические источники.
В составе делегации, в том числе, глава МИД Сирии Валид Муаллем, министр обороны Али Абдалла Айюб, возглавил ее премьер-министр Имад Хамис.
"Стороны обсудят двусторонние отношения стран и работу над их укреплением ... переговоры обязательно затронут последние события в регионе, особенно убийство Касема Сулеймани и ответ Ирана", - сообщили газете диписточники.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиИмад ХамисВалид МуаллемСирияИранВ мире
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