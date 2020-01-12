Во Франции нашли тела троих пропавших байдарочников

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тела троих человек, отправившихся в плавание на байдарках, были обнаружены в департаменте Сомма на севере Тела троих человек, отправившихся в плавание на байдарках, были обнаружены в департаменте Сомма на севере Франции , передает радиостанция France Bleu

Группа из восьми человек, которые состояли в клубе любителей гребли на каяках, отправилась в водное путешествие в субботу. Вскоре коллектив разделился: часть решила доплыть до коммуны Кайе-сюр-Мер, на побережье канала Ла-Манш. Они должны были добраться туда в 17.00 в субботу. Не дождавшись от них вестей, один из членов группы сообщил спасателям о пропаже знакомых.

Тела двух мужчин 46 и 47 лет и женщины 58 лет были обнаружены в ночь с субботы на воскресенье. Спасатели нашли в воде 15-летнего подростка, который участвовал в плавании. Он выжил, но получил переохлаждение. Специалисты доставили его в больничный центр.