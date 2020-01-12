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Во Франции нашли тела троих пропавших байдарочников
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РИА Новости

Во Франции нашли тела троих пропавших байдарочников

10:52 12.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкГород Этрета на побережье пролива Ла-Манш, Франция
Город Этрета на побережье пролива Ла-Манш, Франция
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тела троих человек, отправившихся в плавание на байдарках, были обнаружены в департаменте Сомма на севере Франции, передает радиостанция France Bleu.
Группа из восьми человек, которые состояли в клубе любителей гребли на каяках, отправилась в водное путешествие в субботу. Вскоре коллектив разделился: часть решила доплыть до коммуны Кайе-сюр-Мер, на побережье канала Ла-Манш. Они должны были добраться туда в 17.00 в субботу. Не дождавшись от них вестей, один из членов группы сообщил спасателям о пропаже знакомых.
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Тела двух мужчин 46 и 47 лет и женщины 58 лет были обнаружены в ночь с субботы на воскресенье. Спасатели нашли в воде 15-летнего подростка, который участвовал в плавании. Он выжил, но получил переохлаждение. Специалисты доставили его в больничный центр.
Радио отмечает, что в то время погода в районе устья реки Сомма была благоприятной.
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Ла-МаншФранцияВ мире
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