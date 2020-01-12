ВСУ разместили военную технику вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики разместили военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов", - сказал представитель Народной милиции.
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В частности, по его словам, украинские силовики разместили девять единиц военной техники вблизи жилых домов в подконтрольном Киеву населенном пункте Верхнеторецкое.