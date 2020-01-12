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ВСУ разместили военную технику вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ разместили военную технику вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР

10:47 12.01.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника возле линии соприкосновения в Катериновке, Луганская область
Украинская военная техника возле линии соприкосновения в Катериновке, Луганская область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника возле линии соприкосновения в Катериновке, Луганская область. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики разместили военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов", - сказал представитель Народной милиции.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
11 января, 17:36
В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ в субботу
В частности, по его словам, украинские силовики разместили девять единиц военной техники вблизи жилых домов в подконтрольном Киеву населенном пункте Верхнеторецкое.
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