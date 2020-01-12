В ЦИК Абхазии высказались о дате новых президентских выборов

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Повторные выборы президента Повторные выборы президента Абхазии должны пройти в течение двух месяцев, заявил РИА Новости член ЦИК, глава Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, юрист Гиви Габния.

В пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. ЦИК сообщил, что на днях определит дату новых выборов. Предполагается, что до выборов нового президента Хаджимба остается исполняющим обязанности, но оппозиция требует его немедленного ухода. В свою очередь, вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением суда и намерены его опротестовать.

"ЦИК должен назначить дату новых президентских выборов в течение пяти дней и провести их в течение двух месяцев", - заявил Габния РИА Новости.

Ранее сообщалось, что заседание ЦИК, где будет рассмотрен этот вопрос, состоится в воскресенье 12 января. Время заседания пока не назначено.

По словам Габнии, участники предыдущих выборов, в том числе вышедшие во второй тур Рауль Хаджимба и Алхас Квициния , могут снова выставить свои кандидатуры на выборах президента. "Но в любом случае выдвигаться и агитировать придется заново", - отметил он.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.