В Охотском море спасли трех рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине

МАГАДАН, 12 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели на судне с воздушной подушкой в воскресенье эвакуировали троих рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в Охотском море в магаданской бухте, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Трое магаданцев рыбачили на льду в двухстах метрах от пирса на Старой Веселой. Увлекшись рыбалкой, мужчины не заметили, что начался отлив, ледовое поле раскололось, образовалась промоина шириной 10-12 метров. Самостоятельно преодолеть трещину и вернуться на берег не представлялось возможным. В это время в указанном районе осуществляли ежедневное патрулирование инспекторы центра ГИМС МЧС России по Магаданской области на снегоходах, которые подъехали к рыбакам, успокоили их и вместе с ними дождались спасателей мэрии Магадана на катере на воздушной подушке. "Хивус" благополучно доставил мужчин к берегу бухты Гертнера", - говорится в сообщении.
8 декабря 2019, 13:19В Ивановской области с оторвавшейся льдины спасли рыбаков и ребенка
Отмечается, что спасатели давно предупреждают об опасности выхода на лед в бухтах Магадана. В городе также действует распоряжение мэра о запрете подледной рыбалки.
"Лед в бухте Гертнера в районе Старой Веселой состоит из ломаных смерзшихся льдин, имеются трещины и открытая вода, ледовое покрытие непрочное и нестабильное. Выход на лед опасен, выезд на автотранспорте запрещен", - уточняется в сообщении.
30 ноября 2019, 14:45В Марий Эл на Волге оторвалась льдина с рыбаками