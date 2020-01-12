В Охотском море спасли трех рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине

"Трое магаданцев рыбачили на льду в двухстах метрах от пирса на Старой Веселой. Увлекшись рыбалкой, мужчины не заметили, что начался отлив, ледовое поле раскололось, образовалась промоина шириной 10-12 метров. Самостоятельно преодолеть трещину и вернуться на берег не представлялось возможным. В это время в указанном районе осуществляли ежедневное патрулирование инспекторы центра ГИМС МЧС России по Магаданской области на снегоходах, которые подъехали к рыбакам, успокоили их и вместе с ними дождались спасателей мэрии Магадана на катере на воздушной подушке. "Хивус" благополучно доставил мужчин к берегу бухты Гертнера", - говорится в сообщении.