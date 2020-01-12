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В Охотском море спасли трех рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине
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РИА Новости

В Охотском море спасли трех рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине

10:29 12.01.2020
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© Фото : МЧС РФСпасение рыбаков
Спасение рыбаков
© Фото : МЧС РФ
Спасение рыбаков. Архивное фото
МАГАДАН, 12 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели на судне с воздушной подушкой в воскресенье эвакуировали троих рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в Охотском море в магаданской бухте, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Трое магаданцев рыбачили на льду в двухстах метрах от пирса на Старой Веселой. Увлекшись рыбалкой, мужчины не заметили, что начался отлив, ледовое поле раскололось, образовалась промоина шириной 10-12 метров. Самостоятельно преодолеть трещину и вернуться на берег не представлялось возможным. В это время в указанном районе осуществляли ежедневное патрулирование инспекторы центра ГИМС МЧС России по Магаданской области на снегоходах, которые подъехали к рыбакам, успокоили их и вместе с ними дождались спасателей мэрии Магадана на катере на воздушной подушке. "Хивус" благополучно доставил мужчин к берегу бухты Гертнера", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что спасатели давно предупреждают об опасности выхода на лед в бухтах Магадана. В городе также действует распоряжение мэра о запрете подледной рыбалки.
"Лед в бухте Гертнера в районе Старой Веселой состоит из ломаных смерзшихся льдин, имеются трещины и открытая вода, ледовое покрытие непрочное и нестабильное. Выход на лед опасен, выезд на автотранспорте запрещен", - уточняется в сообщении.
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Охотское мореМЧС РФМагаданМагаданская областьПроисшествия
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