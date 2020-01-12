2020-01-12T10:25+0300
2020-01-12T10:25+0300
https://ria.ru/20200112/1563331762.html
В Тегеране люди зажигают свечи перед фотографиями жертв авиакатастрофы
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Тегеране люди зажигают свечи перед фотографиями жертв авиакатастрофы
В Тегеране люди несут цветы и зажигают свечи перед фотографиями погибших в авиакатастрофе.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся в Киев, разбился в среду утром после взлета из аэропорта Тегерана.
2020-01-12T10:25+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60305006&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156333/15/1563331557_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_990a52947cb51dd353e5b74c4df97881.jpg
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В Тегеране люди зажигают свечи перед фотографиями жертв авиакатастрофы
В Тегеране люди несут цветы и зажигают свечи перед фотографиями погибших в авиакатастрофе.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся в Киев, разбился в среду утром после взлета из аэропорта Тегерана.
Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.