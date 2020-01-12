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В Тегеране люди зажигают свечи перед фотографиями жертв авиакатастрофы
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РИА Новости
В Тегеране люди зажигают свечи перед фотографиями жертв авиакатастрофы
В Тегеране люди несут цветы и зажигают свечи перед фотографиями погибших в авиакатастрофе. Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся в Киев, разбился в среду утром после взлета из аэропорта Тегерана.
2020-01-12T10:25+0300
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В Тегеране люди зажигают свечи перед фотографиями жертв авиакатастрофы

10:25 12.01.2020
1570
В Тегеране люди несут цветы и зажигают свечи перед фотографиями погибших в авиакатастрофе. Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся в Киев, разбился в среду утром после взлета из аэропорта Тегерана.
Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
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АвиакатастрофыИранУкраинаВидео
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