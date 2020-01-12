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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-12T11:02+0300
https://ria.ru/20200112/1563331735.html
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/53/1563255339_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_6ac72361eaddcb45f185958884a8cd54.jpg
РИА Новости

CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

10:21 12.01.2020 (обновлено: 11:02 12.01.2020)
58481
© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США
© REUTERS / Bryan Woolston
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок. Об этом CNN рассказали сами военнослужащие во время экскурсии по объекту.
Часть персонала эвакуировали с баз на самолете. Оставшиеся на территории объекта военные укрылись в бункерах.
Отмечается, что военнослужащие знали о готовящейся атаке, но у них не было информации, как именно будет действовать Тегеран.
Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
10 января, 20:49
Иран завершил ответ на убийство Сулеймани, считают США
37519480177
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
В следующий раз могут и не оповестить...
12 января, 10:26
ppet.g6
4251008
Статья в очередной раз подтверждает, что сообщения иранцев о 80 погибших американских военнослужащих при ударе не соответствует действительности.
12 января, 10:54
Фролов Борис
32312015
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