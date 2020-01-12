CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Часть персонала эвакуировали с баз на самолете. Оставшиеся на территории объекта военные укрылись в бункерах.
Отмечается, что военнослужащие знали о готовящейся атаке, но у них не было информации, как именно будет действовать Тегеран.
Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
10 января, 20:49Иран завершил ответ на убийство Сулеймани, считают США