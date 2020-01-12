ПНС Ливии объявило о прекращении огня на западе страны

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, базирующееся в Триполи, заявило о прекращении боевых действий на западе страны вслед за Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Однако в своем сообщении, опубликованном на Facebook, ПНС подчеркнуло, что "имеет законное право ответить в случае любого нападения или агрессии другой стороны".
10 января, 08:00Удастся ли Путину и Эрдогану замирить Ливию
Ситуация в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Однако ЛНА не удалось достичь каких-либо серьезных успехов: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами. В декабре Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи.
В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на ливийскую столицу.
Файез Саррадж также выступила за перемирие, но с условием отводом подразделений ЛНА. В ночь на воскресенье армия Хафтара сообщила о приостановке боевых действий.
2 января, 17:41Турецкий парламент разрешил отправку военных в Ливию