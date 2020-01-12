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https://ria.ru/20200112/1563331479.html
В "Горбачев-фонде" опровергли слова экс-президента о длинных выходных
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РИА Новости

В "Горбачев-фонде" опровергли слова экс-президента о длинных выходных

10:12 12.01.2020 (обновлено: 15:53 12.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКрасная площадь перед новым годом
Красная площадь перед новым годом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев опроверг информацию СМИ о том, что он якобы призывает отменить длинные выходные в России, политик полагает, что этот вопрос должны решать общество и Госдума, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко.
Как написало ранее агентство Ura.ru, Горбачев высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои".
Красная площадь перед новым годом
Вчера, 00:36
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Палажченко заявил, что говорил с Горбачевым и тот сообщил, что не давал комментариев агентству и вообще не высказывался по этому поводу.
"Я с агентством Ura.ru не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума", — привел слова Горбачева руководитель пресс-службы фонда.
РИА Новости пока не располагает комментарием Ura.ru.
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Горбачев-фондПавел ПалажченкоГосдума РФМихаил ГорбачевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Многие расценивают длинные выходные как микро отпуск, и ведут себя соответствующи, едут в отпуска или просто отдыхают. Тот кто бухает, тот будет бухать, на календарь смотреть не будет. Михаил Сергеевич, помнится вы уже боролись с пьянством, такой кавардак устроили с сухим законом... Что без мата Вас и не вспоминают!
12 января, 11:08
ssmell77
6020004
Нечего и решать. Уж лучше назад в СССР. Можно было дурака хоть валять на работе и зарплату получать.
12 января, 10:36
telesky
5600312
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