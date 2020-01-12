В "Горбачев-фонде" опровергли слова экс-президента о длинных выходных

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев опроверг информацию СМИ о том, что он якобы призывает отменить длинные выходные в России, политик полагает, что этот вопрос должны решать общество и Госдума, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко.
Как написало ранее агентство Ura.ru, Горбачев высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои".
Палажченко заявил, что говорил с Горбачевым и тот сообщил, что не давал комментариев агентству и вообще не высказывался по этому поводу.
"Я с агентством Ura.ru не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума", — привел слова Горбачева руководитель пресс-службы фонда.
РИА Новости пока не располагает комментарием Ura.ru.
10 января, 11:01ТуризмВыяснилось, сколько туристов в каникулы устали отдыхать