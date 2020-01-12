Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Облачная погода с усиливающимся ветром и низким атмосферным давлением, местами осадки в виде снега ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице днём до минус трех градусов, к вечеру потеплеет до нуля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Преобладание облачной погоды, вечером после 21-22 часов местами возможен небольшой снег. Максимальная температура в городе минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5. Вечером потеплеет до нуля", - сказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что ветер юго-западный, западный, будет постепенно усиливаться, вначале 5-10 метров в секунду, вечером порывистый.
"Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 740 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.