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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

10:02 12.01.2020 (обновлено: 10:04 12.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Облачная погода с усиливающимся ветром и низким атмосферным давлением, местами осадки в виде снега ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице днём до минус трех градусов, к вечеру потеплеет до нуля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Преобладание облачной погоды, вечером после 21-22 часов местами возможен небольшой снег. Максимальная температура в городе минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5. Вечером потеплеет до нуля", - сказал Тишковец.

Метеоролог добавил, что ветер юго-западный, западный, будет постепенно усиливаться, вначале 5-10 метров в секунду, вечером порывистый.

"Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 740 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.

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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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