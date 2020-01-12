Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T09:59+0300
https://ria.ru/20200112/1563331306.html
Armenia Airways отменила рейс в Иран из соображений безопасности
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1036x0_80_0_0_221bc12d42e9e5f0248d6cd80e6b1237.jpg
РИА Новости

Armenia Airways отменила рейс в Иран из соображений безопасности

09:59 12.01.2020
693
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 янв - РИА Новости. Авиакомпания Armenia Airways сообщила на своей странице в Facebook об отмене воскресного рейса Ереван-Тегеран из соображений безопасности.
"Информируем, что запланированный на 12 января рейс AMW111/112 Ереван-Тегеран-Ереван авиакомпании Armenia Airways отменяется из соображений безопасности", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пассажиры рейса могут поменять билеты на другое время, обратившись в головной офис компании или к агентам по продаже. "Приносим извинения за неудобства, но мы в первую очередь заботимся о безопасности наших пассажиров", - заявили в компании.
По данным электронного табло ереванского аэропорта "Звартноц", рейс в Тегеран был запланирован в 15.00 мск.
Ранее представитель Armenia Airways сообщила РИА Новости, что авиакомпания продолжит полеты в иранскую столицу из Еревана. По ее словам, сейчас они выполняют четыре рейса в неделю, но в активный период, например весной, во время празднования иранского нового года – Новруза, полеты выполняются ежедневно, и даже дважды в день.
Пресс-секретарь ЗАО "Армения-Международные аэропорты" Сатеник Ованнисян, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что регулярные рейсы в Тегеран из Еревана осуществляет лишь Armenia Airways.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11 января, 14:49
Генштаб Ирана узнал причину авиакатастрофы Boeing еще в среду
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
Полеты гражданских самолетов США уже запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в том числе над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, в связи с повышенной военной деятельностью и политической напряженностью на Ближнем Востоке. Китай заявил, что "внимательно следит" за воздушной безопасностью над Ираком и Ираном, но о приостановке полетов пока не уведомлял.
400101
Обсудить 1
Крушение украинского самолета в ИранеИранАрменияВ мире
Рекомендуем
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
Российские военные сдали кровь для жителей Армении
Пожарные работают на месте происшествия
В Ереване горит склад мебельного магазина
Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара прибыл в Иран, где проведет встречу с Роухани
Автомобиль скорой помощи у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана
В Армении зафиксировали случай смерти от свиного гриппа
Вид на Ереван
Авиавласти Армении заявили, что не обсуждали организацию рейсов в Крым
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Хаменеи призвал страны региона к более тесному сотрудничеству
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран и Украина договорятся о компенсациях семьям погибших в катастрофе
Город Этрета на побережье пролива Ла-Манш, Франция
Во Франции нашли тела троих пропавших байдарочников
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
МИД Ирана назвал задержание британского посла на демонстрации ошибкой
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
Военнослужащие армии США
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Токаев назвал признание Ираном вины за авиакатастрофу важным решением
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Ирана окажет консульскую помощь семьям жертв сбитого Boeing
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
В Ереване не возбудят дело по факту осквернения памятника Грибоедову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
08:28Кадыров прокомментировал инициативу прекращение огня в Ливии
08:28Австралия выделит 34,5 миллиона долларов на восстановление природы
08:17В Приморье экс-главу угрозыска осудили за превышение полномочий
Лента новостейМолния