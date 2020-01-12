Armenia Airways отменила рейс в Иран из соображений безопасности

ЕРЕВАН, 12 янв - РИА Новости. Авиакомпания Armenia Airways сообщила на своей странице в Facebook об отмене воскресного рейса Ереван-Тегеран из соображений безопасности.

"Информируем, что запланированный на 12 января рейс AMW111/112 Ереван-Тегеран-Ереван авиакомпании Armenia Airways отменяется из соображений безопасности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пассажиры рейса могут поменять билеты на другое время, обратившись в головной офис компании или к агентам по продаже. "Приносим извинения за неудобства, но мы в первую очередь заботимся о безопасности наших пассажиров", - заявили в компании.

По данным электронного табло ереванского аэропорта "Звартноц", рейс в Тегеран был запланирован в 15.00 мск.

Ранее представитель Armenia Airways сообщила РИА Новости, что авиакомпания продолжит полеты в иранскую столицу из Еревана . По ее словам, сейчас они выполняют четыре рейса в неделю, но в активный период, например весной, во время празднования иранского нового года – Новруза, полеты выполняются ежедневно, и даже дважды в день.

Пресс-секретарь ЗАО "Армения-Международные аэропорты" Сатеник Ованнисян, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что регулярные рейсы в Тегеран из Еревана осуществляет лишь Armenia Airways.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.