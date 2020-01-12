В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия за сутки

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики

В субботу в ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 34 единицы", - добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.